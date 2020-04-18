Депутат Шерин рассказал, как Шойгу будет бороться с коронавирусом

«К военному положению готовиться не надо. Никто не даст военным столько власти в стране. Возможно, будут предложения восстановить всё, что реформировал Сердюков. Имеется в виду восстановление военных учебных заведений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Это была очень серьёзная советская школа, которая нам досталась по наследству, и которую сократил Сердюков. Поэтому президент может рассчитывать на предложения Шойгу по восстановлению вузов по линии РХБЗ и военной медицины. Чтобы военная медицина у нас была на том же уровне, что и в советское время, и чтобы люди, которые работают на передовой по вопросам обеззараживания и проведения санитарных работ, находясь в вооруженных силах, занимались этими вопросами профессионально на случай подобных коронавирусу напастей, если они настигнут нашу страну в будущем», - заявил депутат.

Ранее председатель межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова в беседе с НСН заявила о неприспособленности казарм к пандемии, раскритиковав решение президента о призыве на военную службу 135 тыс. человек с 1 апреля.

