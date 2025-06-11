Армия России вышла к западной границе ДНР
11 июня 202512:34
Российские военные вышли к западной границе Донецкой Народной Республики. Об этом заявили в Минобороны.
По данным ведомства, подразделения 55-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» достигли западных рубежей ДНР. Вместе со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии бойцы ведут наступление в Днепропетровской области.
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал наступление российской армии под Днепропетровском частью работы по созданию буферной зоны, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru