Армия России вышла к западной границе ДНР

Российские военные вышли к западной границе Донецкой Народной Республики. Об этом заявили в Минобороны.

Стратегический удар и новая угроза Киеву: ВС РФ наступают в Днепропетровской области

По данным ведомства, подразделения 55-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» достигли западных рубежей ДНР. Вместе со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии бойцы ведут наступление в Днепропетровской области.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал наступление российской армии под Днепропетровском частью работы по созданию буферной зоны, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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