Армия России выбила ВСУ с территории комбината в Часовом Яре
Российские военные выбили ВСУ с территории огнеупорного комбината в Часовом Яре. Об этом рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
По его словам, противник покинул предприятие после «достаточно серьезного» сопротивления.
«Штурмовые действия наших подразделений были достаточно эффективными, противник отброшен... в частный сектор немного южнее огнеупорного завода и немного западнее — в частный сектор», — отметил Кимаковский.
Боевые действия продолжаются за пределами завода, армия России зачищает многоэтажную застройку.
Между тем военкоры сообщили, что Вооруженные силы РФ продолжают «давить» на оборону ВСУ по всем направлениям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru