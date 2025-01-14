Армия России выбила ВСУ с территории комбината в Часовом Яре

Российские военные выбили ВСУ с территории огнеупорного комбината в Часовом Яре. Об этом рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

По его словам, противник покинул предприятие после «достаточно серьезного» сопротивления.

«Штурмовые действия наших подразделений были достаточно эффективными, противник отброшен... в частный сектор немного южнее огнеупорного завода и немного западнее — в частный сектор», — отметил Кимаковский.

Боевые действия продолжаются за пределами завода, армия России зачищает многоэтажную застройку.

Между тем военкоры сообщили, что Вооруженные силы РФ продолжают «давить» на оборону ВСУ по всем направлениям.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУВооруженные Силы РФСпецоперацияДНР

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