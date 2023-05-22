Армия России уничтожила наблюдательные посты ВСУ на Купянском направлении
Российские военные уничтожили пять наблюдательных постов ВСУ на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.
Объекты были ликвидированы расчетами самоходных минометов 2С4 «Тюльпан», указывает «Свободная пресса».
«Во взаимодействии с танковыми экипажами и расчетами противотанковых ракетных комплексов в полосе обороны 11-го армейского корпуса уничтожены пять наблюдательных постов противника», — отметил Зыбинский.
Также пушки «Гиацинт-Б» и гаубицы «Мста-С» уничтожили украинское артиллерийское орудие Д-20, пишет Газета.ру.
Кроме того, с помощью средств ПВО и радиоэлектронной борьбы были ликвидированы три разведывательных беспилотника противника, а истребители Су-34 нанесли удары по силам, вооружению и технике 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и подразделениям теробороны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru