Армия России уничтожила наблюдательные посты ВСУ на Купянском направлении

Российские военные уничтожили пять наблюдательных постов ВСУ на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.

Минобороны: уничтожен склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении

Объекты были ликвидированы расчетами самоходных минометов 2С4 «Тюльпан», указывает «Свободная пресса».

«Во взаимодействии с танковыми экипажами и расчетами противотанковых ракетных комплексов в полосе обороны 11-го армейского корпуса уничтожены пять наблюдательных постов противника», — отметил Зыбинский.

Также пушки «Гиацинт-Б» и гаубицы «Мста-С» уничтожили украинское артиллерийское орудие Д-20, пишет Газета.ру.

Кроме того, с помощью средств ПВО и радиоэлектронной борьбы были ликвидированы три разведывательных беспилотника противника, а истребители Су-34 нанесли удары по силам, вооружению и технике 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и подразделениям теробороны.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры