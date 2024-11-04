Армия России поразила используемый для обеспечения украинских войск НПЗ

Российские военные за сутки ударили по ряду украинских объектов инфраструктуры, в том числе военным аэродромам и нефтеперерабатывающему заводу. Об этом сообщает Минобороны.

Как отметили в ведомстве, цели поразили оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу, используемым для обеспечения ВСУ, цехам производства и месту хранения безэкипажных катеров», — заявили в Минобороны.

Кроме того, армия России ударила по украинским скоплениям живой силы и техники в 132 районах.

Накануне Минобороны сообщило, что российские военные взяли под контроль Вишневое в Донецкой Народной Республике.

