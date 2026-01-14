Армия России освободила Комаровку в Сумской области
14 января 202612:33
Вооруженные силы России установили контроль над селом Комаровка Сумской области. Об этом заявило Минобороны.
«Подразделения группировки войск «Север»... освободили населенный пункт Комаровка», - говорится в сообщении.
Российские бойцы взяли село под контроль в результате активных и решительных действий.
Ранее армия РФ освободила Новобойковское в Запорожской области, напоминает «Свободная пресса».
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.

