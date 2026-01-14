Армия России освободила Комаровку в Сумской области

Вооруженные силы России установили контроль над селом Комаровка Сумской области. Об этом заявило Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Север»... освободили населенный пункт Комаровка», - говорится в сообщении.

Российские бойцы взяли село под контроль в результате активных и решительных действий.

Ранее армия РФ освободила Новобойковское в Запорожской области, напоминает «Свободная пресса».

