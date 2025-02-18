Армия России освободила Ямполовку в ДНР
18 февраля 202512:41
Вооруженные силы России взяли под контроль село Ямполовка. Об этом рассказали в Минобороны.
«Освобожден населенный пункт Ямполовка Донецкой Народной Республики», — сообщило ведомство.
По данным Минобороны, село удалось взять под контроль в результате решительных действий группировки войск «Запад».
Ранее российские военные освободили населенный пункт Фиголевка в Харьковской области, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru