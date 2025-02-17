ВС РФ освободили населенный пункт Свердликово в Курской области
17 февраля 202513:10
Российские военные освободили населенный пункт Свердликово в Курской области, сообщили в российском оборонном ведомстве.
В Минобороны РФ добавили, что за минувшие сутки в Курской области российские военные отразили четыре контратаки ВСУ. Четверо украинских бойцов сдались в плен.
Потери украинской стороны превысили 300 военнослужащих. Также ВСУ потеряли танк Abrams, пусковую установку и радиолокационную станцию ЗРК NASAMS.
Ранее в МО РФ заявили, что российские средства ПВО уничтожили более 170 украинских беспилотников, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru