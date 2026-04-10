Армия России освободила населенные пункты Диброва и Миропольское

Вооруженные силы России установили контроль над двумя населенными пунктами в зоне специальной военной операции, передает Минобороны.

Так, за прошедшие сутки благодаря активным наступательным действиям «Южная» группировка войск освободила село Диброва в Донецкой Народной Республике, пишет RT.

В свою очередь группировка войск «Север» установила контроль над поселком Миропольское Сумской области.

Ранее армия России освободила село Верхняя Писаревка Харьковской области.

ФОТО: РИА Новости
