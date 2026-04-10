Армия России освободила населенные пункты Диброва и Миропольское
10 апреля 202612:38
Вооруженные силы России установили контроль над двумя населенными пунктами в зоне специальной военной операции, передает Минобороны.
Так, за прошедшие сутки благодаря активным наступательным действиям «Южная» группировка войск освободила село Диброва в Донецкой Народной Республике, пишет RT.
В свою очередь группировка войск «Север» установила контроль над поселком Миропольское Сумской области.
Ранее армия России освободила село Верхняя Писаревка Харьковской области.
- Депутат Останина: Блокировка мессенджеров не сделает общество безопасным
- Без подножек бизнесу: В Госдуме призвали снизить ключевую ставку на 5%
- Армия России освободила населенные пункты Диброва и Миропольское
- Статьи на 15 лет: Число тяжких преступлений среди подростков выросло на 50%
- Сотрудника администрации Мариуполя задержали по подозрению в госизмене
- В Госдуме призвали запретить СМИ публиковать детали ЧП в школах
- Не выносят сор из избы: Останина объяснила всплеск нападений в школах
- Путин назначил нового посла России в Непале
- Синоптики: Похолодание не нанесет ущерба озимым культурам
- Полгода на Бали: Почему россияне чаще стали делать перерыв в карьере