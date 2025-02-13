Армия России освободила Водяное Второе в ДНР

Вооруженные силы России освободили село Водяное Второе в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны.

Отмечается, что населенный пункт взяли под контроль военные группировки «Центр».

«Подразделения... продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Водяное Второе», - сообщили в Минобороны.

Ранее армия России взяла под свой контроль село Ясеновое.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороныДНР

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