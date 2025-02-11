Российские войска освободили Ясеновое в ДНР
11 февраля 202512:24
Российские военные освободили село Ясеновое в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны.
Населенный пункт взяли под контроль бойцы группировки войск «Центр».
«Решительными действиями подразделений группировки... освобожден населенный пункт Ясеновое», — подчеркнули в военном ведомстве.
Ранее армия России взяла под контроль Орехово-Васильевку в ДНР.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru