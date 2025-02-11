Российские войска освободили Ясеновое в ДНР

Российские военные освободили село Ясеновое в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны.

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Населенный пункт взяли под контроль бойцы группировки войск «Центр».

«Решительными действиями подразделений группировки... освобожден населенный пункт Ясеновое», — подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее армия России взяла под контроль Орехово-Васильевку в ДНР.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРСпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

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