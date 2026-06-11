Пашинян допустил, что проживающие за рубежом армяне лишатся избирательного права

Граждане Армении, на постоянной основе проживающие за рубежом, могут быть лишены избирательного права. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

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Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он указал на наличие «общественного требование об установлении ценза на жительство».

«Я полагаю, что мы должны дать какую-то реакцию на это требование», - сказал политик.

Ранее армянские мужчины, приехавшие на выборы с российской территории, столкнулись с выдачей повесток на границе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Никол ПашинянИзбиратели Армения

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