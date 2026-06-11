Пашинян допустил, что проживающие за рубежом армяне лишатся избирательного права
Граждане Армении, на постоянной основе проживающие за рубежом, могут быть лишены избирательного права. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он указал на наличие «общественного требование об установлении ценза на жительство».
«Я полагаю, что мы должны дать какую-то реакцию на это требование», - сказал политик.
Ранее армянские мужчины, приехавшие на выборы с российской территории, столкнулись с выдачей повесток на границе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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