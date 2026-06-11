Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку

Министр опубликовал в своих соцсетях соответствующее прошение на имя британского премьер-министра Кира Стармера. Причиной своего решения Хили назвал отказа в выделении необходимых средств на оборону.

«Я объяснил, что не смогу согласиться на план финансирования, который не обеспечит наши вооружённые силы необходимыми ресурсами», - отметил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла слухи о желании министра иностранных дел Сергея Лаврова уйти в отставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

