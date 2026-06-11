Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку
Глава Минобороны Великобритании Джон Хили подал в отставку. Об этом сообщает RT.
Министр опубликовал в своих соцсетях соответствующее прошение на имя британского премьер-министра Кира Стармера. Причиной своего решения Хили назвал отказа в выделении необходимых средств на оборону.
«Я объяснил, что не смогу согласиться на план финансирования, который не обеспечит наши вооружённые силы необходимыми ресурсами», - отметил он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла слухи о желании министра иностранных дел Сергея Лаврова уйти в отставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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