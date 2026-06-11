МИД РФ: Послам ФРГ, Франции и Британии на деструктивную политику их стран
Замглавы МИД России Михаил Галузин встретился с послами Великобритании, Франции и Германии. Как пишет RT, об этом сообщили в российском министерстве.
Отмечается, что иностранным дипломатам были изложены «объективные оценки деструктивной политики руководства их стран» отностительно украинского конфликта, направленой на максимальное стимулирование Киева к продолжению боевых действий.
«Также Галузин разъяснил послам принципиальные подходы Москвы к поиску дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин», - говорится в сообщении.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что иностранные послы просят о встрече с его заместителем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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