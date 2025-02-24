Армия России освободила Тополи в Харьковской области
24 февраля 202512:40
Вооруженные силы России взяли под контроль село Тополи в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, группировка войск «Запад» активными действиями освободила населенный пункт.
Кроме того, подразделения группировки улучшили тактическое положение.
Ранее армия России освободила населенный пункт Новоандреевка в Донецкой Народной Республике, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru