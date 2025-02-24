Армия России освободила Тополи в Харьковской области

Вооруженные силы России взяли под контроль село Тополи в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны.

Минобороны: ВС РФ освободили Надеждинку и Новоселку в ДНР

Как отметили в ведомстве, группировка войск «Запад» активными действиями освободила населенный пункт.

Кроме того, подразделения группировки улучшили тактическое положение.

Ранее армия России освободила населенный пункт Новоандреевка в Донецкой Народной Республике, напоминает RT.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияХарьковВооруженные Силы РФ

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