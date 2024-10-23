Армия России освободила Николаевку и Серебрянку в ДНР
23 октября 202412:18
Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны.
«Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Николаевка», — указали в военном ведомстве.
Бойцы группировки продолжают продвигаться в глубину обороны украинских войск.
В свою очередь, «Южная» группировка войск в ходе активных наступательных действий освободила село Серебрянка.
Ранее Минобороны сообщило, что армия России взяла под контроль Новосадовое в ДНР.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru