Армия России освободила Николаевку и Серебрянку в ДНР

Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны.

«Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Николаевка», — указали в военном ведомстве.

Бойцы группировки продолжают продвигаться в глубину обороны украинских войск.

В свою очередь, «Южная» группировка войск в ходе активных наступательных действий освободила село Серебрянка.

Ранее Минобороны сообщило, что армия России взяла под контроль Новосадовое в ДНР.

