ВС России освободили Новосадовое в ДНР

Российская армия взяла под контроль село Новосадовое в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны.

Отмечается, что село было освобождено бойцами группировки войск «Запад».

«Подразделения группировки... в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новосадовое», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее российские военные взяли под свой контроль село Максимильяновка в ДНР.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДНРМинобороныВооруженные Силы РФ

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