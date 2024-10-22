ВС России освободили Новосадовое в ДНР
22 октября 202412:56
Российская армия взяла под контроль село Новосадовое в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны.
Отмечается, что село было освобождено бойцами группировки войск «Запад».
«Подразделения группировки... в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новосадовое», — подчеркнули в оборонном ведомстве.
Ранее российские военные взяли под свой контроль село Максимильяновка в ДНР.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru