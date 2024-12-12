Армия России освободила населенный пункт Заря в ДНР
12 декабря 202412:35
Российские Вооруженные силы освободили село Заря в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны.
Населенный пункт взяла под контроль группировка войск «Центр».
«В результате решительных действий подразделений группировки... освобожден населенный пункт Заря», — подчеркнули в министерстве.
Ранее группировка войск «Север» освободила населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru