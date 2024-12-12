Армия России освободила населенный пункт Заря в ДНР

Российские Вооруженные силы освободили село Заря в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны.

Населенный пункт взяла под контроль группировка войск «Центр».

«В результате решительных действий подразделений группировки... освобожден населенный пункт Заря», — подчеркнули в министерстве.

Ранее группировка войск «Север» освободила населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРСпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры