Армия России освободила Красное Первое в Харьковской области
28 марта 202514:00
Российские военные освободили село Красное Первое Харьковской области. Об этом говорится в сводке Минобороны за 22-28 марта.
Как отметили в военном ведомстве, населенный пункт взяла под контроль группировка войск «Запад».
«Подразделения... в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Мирное Донецкой Народной Республики и Красное Первое», - указано в сводке.
Минобороны сообщало об освобождении Мирного 25 марта, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru