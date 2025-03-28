Армия России освободила Красное Первое в Харьковской области

Российские военные освободили село Красное Первое Харьковской области. Об этом говорится в сводке Минобороны за 22-28 марта.

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Как отметили в военном ведомстве, населенный пункт взяла под контроль группировка войск «Запад».

«Подразделения... в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Мирное Донецкой Народной Республики и Красное Первое», - указано в сводке.

Минобороны сообщало об освобождении Мирного 25 марта, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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