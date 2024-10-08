Армия России освободила два населенных пункта в ДНР

Российские Вооруженные силы взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль поселок Желанное в ДНР

Как уточнили в ведомстве, подразделения «Южной» группировки войск освободили село Зоряное Первое. При этом бойцы группировки войск «Восток» взяли под свой контроль поселок Золотая Нива.

Ранее российские силы освободили Гродовку в ДНР, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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