Армия России остановила попытку прорыва ВСУ на Купянском направлении

Российские военные остановили попытку прорыва украинских войск на купянском направлении. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

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Как отметил эксперт, ВСУ силами до роты попытались прорвать российскую линию обороны в районе Стельмаховки. Армия России нанесла превентивный удар благодаря средствам воздушной разведки и своевременному выявлению объектов, пишет РИА ФАН.

«В результате огневого поражения противник понес потери, и отказался продолжать действия наступательного характера», — рассказал офицер.

Ранее Марочко сообщил, что в составе ВСУ действуют иностранные наемники более чем из 15 стран, больше всего зарубежных бойцов зафиксировано на донецком, купянском и луганском направлениях, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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