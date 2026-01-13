Над пятью регионами России сбили 11 дронов ВСУ

Дежурные средства ПВО ликвидировали 11 беспилотников ВСУ самолетного типа над пятью регионами России. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 12 января до 7.00 мск 13 января... уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

Военные сбили семь дронов в Ростовской области, по одному – в Белгородской, Курской, Орловской областях и Крыму.

Ранее в Балаклаве в результате атаки украинских БПЛА получили повреждения два многоквартирных жилых дома, пишет 360.ru.

