Над пятью регионами России сбили 11 дронов ВСУ
13 января 202607:35
Дежурные средства ПВО ликвидировали 11 беспилотников ВСУ самолетного типа над пятью регионами России. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 12 января до 7.00 мск 13 января... уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.
Военные сбили семь дронов в Ростовской области, по одному – в Белгородской, Курской, Орловской областях и Крыму.
Ранее в Балаклаве в результате атаки украинских БПЛА получили повреждения два многоквартирных жилых дома, пишет 360.ru.
