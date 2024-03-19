АПЛ «Лошарик» «нырнет» на предельную глубину 6 тысяч метров
Российская атомная подводная лодка специального назначения АС-31 («Лошарик»), после завершения ремонта на «Севмаше» во время испытаний погрузится на предельную глубину – шесть тысяч метров, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.
Агентство не располагает официальным подтверждением данной информации. Другие подробности не приводятся.
Пожар случился на судне 1 июля. Прессе о трагедии стало известно лишь на следующий день. Известно, что в ходе проведения батиметрических измерений на глубоководном аппарате возник пожар. 14 моряков-подводников отравились продуктами горения. Как трагический пожар мог возникнуть на так называемом «Лошарике», НСН рассказал член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский.
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