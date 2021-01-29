«Россия деградировала». Стрелков сравнил армии РФ и Китая

России при президенте Владимире Путине удалось вернуть себе статус военной сверхдержавы. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен. Он отметил обновленные и хорошо обученные сухопутные войска, показавшие свою эффективность в Сирии.

Также Эллеманн-Йенсен высоко оценил модернизацию военно-воздушных сил и, в частности, системы противовоздушной обороны. Россия остается сверхдержавой и благодаря ядерному арсеналу, отметил бывший министр.

Бывший министр обороны ДНР, полковник ФСБ Игорь Стрелков в эфире НСН назвал анекдотом признание Данией военной мощи России.

«Новость, что маленькая Дания признала Россию сверхдержавой, сама по себе анекдотична. Если бы еще республика Вануату заявило то же самое, то это, наверное, была бы еще одна выдающаяся геополитическая победа нашего уникального стратегического преимущества. Это немножко смешно. Для Дании Россия была, есть и останется сверхдержавой. Но по сравнению с теми же США Российская Федерация, мягко говоря, выглядит не очень. Не говоря уже о сравнении с Китаем, сухопутные силы которого очень велики. Они сейчас досрочно достраивают три новые авианосные группировки к одной имеющейся», - заявил он.