«Россия деградировала». Стрелков сравнил армии РФ и Китая
Бывший министр обороны ДНР в эфире НСН оценил признание Данией России в качестве сверхдержавы.
России при президенте Владимире Путине удалось вернуть себе статус военной сверхдержавы. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен. Он отметил обновленные и хорошо обученные сухопутные войска, показавшие свою эффективность в Сирии.
Также Эллеманн-Йенсен высоко оценил модернизацию военно-воздушных сил и, в частности, системы противовоздушной обороны. Россия остается сверхдержавой и благодаря ядерному арсеналу, отметил бывший министр.
Бывший министр обороны ДНР, полковник ФСБ Игорь Стрелков в эфире НСН назвал анекдотом признание Данией военной мощи России.
«Новость, что маленькая Дания признала Россию сверхдержавой, сама по себе анекдотична. Если бы еще республика Вануату заявило то же самое, то это, наверное, была бы еще одна выдающаяся геополитическая победа нашего уникального стратегического преимущества. Это немножко смешно. Для Дании Россия была, есть и останется сверхдержавой. Но по сравнению с теми же США Российская Федерация, мягко говоря, выглядит не очень. Не говоря уже о сравнении с Китаем, сухопутные силы которого очень велики. Они сейчас досрочно достраивают три новые авианосные группировки к одной имеющейся», - заявил он.
Собеседник НСН высказал мнение, что Россия испытывает сильнейший спад в экономике, что не может не сказаться на состоянии вооруженных сил.
«Тот статус, который был у Советского Союза, Российской Федерации, конечно же, не вернуть по целому ряду причин. Я в первую очередь считаю, что страна сильна, если она обладает мощной экономикой, продовольственной безопасностью, и со значительно растущим населением страна может в короткий срок создать мощную и сильную армию. В этом отношении Россия как деградировала с начала 1990-х годов, так и продолжает деградировать с нарастающей скоростью. В отношении и науки, и возможностей собственного производства, заканчивая ростом населения. У нас демографическая яма, продолжающая углубляться. Население быстро сокращается. В перспективе РФ в лучшем случае сможет поддерживать свои вооруженные силы на каком-то минимальном уровне, чтобы хотя бы Иордания с Эстонией не могли на нее напасть», - заключил Стрелков.
Ранее сообщалось, что издание The National Interest оценило мощь ядерного потенциала России. Авторы статьи отмечали, что крупнейшим обладателем ядерного оружия является Военно-морской флот. Кроме того, запасы тактического вооружения России являются заслоном от вооруженных сил НАТО. В материале указывалось, что ядерные боеголовки будут самым эффективным средством России для защиты своих границ и интересов безопасности.
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