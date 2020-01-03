США назвали морскую пехоту России одной из лучших
Российскую пехоту назвали одной из лучших в мире. Такое заявление было сделано в статье, которая была опубликована в американском издании The National Interest.
Как пишет Газета.ру, СМИ составило рейтинг, в соответствии с которым российские военные попали на второе место благодаря «отличной подготовке и боеспособности пехотинцев».
А вот на первом месте оказался Корпус морской пехоты Соединенных Штатов Америки. Также в пятерку лидеров попали пехоты Британии, Южной Кореи и Китая.
Министр обороны России Сергей Шойгу оценил вероятность отмены призыва на армейскую службу. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН выразил уверенность в том, что призыв на срочную службу в вооруженные силы России никогда не будет отменен.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Войны не будет. Эксперты о противостоянии США и Ирана
- Россия прекратила поставки нефти Белоруссии
- США назвали морскую пехоту России одной из лучших
- Иран пообещал отомстить США из-за убийства генерала КСИР в Багдаде
- Инструктор «Лиза Алерт» рассказал, как не потерять ребенка в толпе