США назвали морскую пехоту России одной из лучших

Как пишет Газета.ру, СМИ составило рейтинг, в соответствии с которым российские военные попали на второе место благодаря «отличной подготовке и боеспособности пехотинцев».

А вот на первом месте оказался Корпус морской пехоты Соединенных Штатов Америки. Также в пятерку лидеров попали пехоты Британии, Южной Кореи и Китая.

Министр обороны России Сергей Шойгу оценил вероятность отмены призыва на армейскую службу. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН выразил уверенность в том, что призыв на срочную службу в вооруженные силы России никогда не будет отменен.

