Аналитик заявил о невозможности перехвата российской торпеды «Посейдон»

Российские ядерные торпеды «Посейдон» невозможно перехватить существующими средствами поражения, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, сообщают «Известия».

Он рассказал, что этот аппарат может разрушать объекты противника в случае масштабной ядерной войны, за счет ядерной энергетической установки «Посейдон» может доставить заряд на любую дальность.

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Об изготовлении первого боекомплекта ядерных суперторпед «Посейдон» ранее в этот день ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

В ноябре в США выражали опасения по поводу испытаний в России «ядерной торпеды».

Ранее в США также испугались российского гиперзвукового оружия, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:Ядерное ОружиеРоссийская Армия
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