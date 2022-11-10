СМИ: в США испугались наличия у России ядерной торпеды

В США выразили опасения по поводу испытаний в России «ядерной торпеды», сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По его словам, в последние недели в Пентагоне наблюдали затем, как российские военно-морские силы готовятся к возможному испытанию новой торпеды с ядерной силовой установкой.

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«Проведение испытаний, вероятно, привело бы к ещё большему обострению напряжённости между Москвой и Вашингтоном», — отмечает телеканал.

Ранее в США испугались российского гиперзвукового оружия, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Министерство обороны РФ
ТЕГИ:Ядерные ИспытанияЯдерное ОружиеГиперзвуковое ОружиеРоссияСША
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