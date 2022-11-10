СМИ: в США испугались наличия у России ядерной торпеды
В США выразили опасения по поводу испытаний в России «ядерной торпеды», сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
По его словам, в последние недели в Пентагоне наблюдали затем, как российские военно-морские силы готовятся к возможному испытанию новой торпеды с ядерной силовой установкой.
«Проведение испытаний, вероятно, привело бы к ещё большему обострению напряжённости между Москвой и Вашингтоном», — отмечает телеканал.
Ранее в США испугались российского гиперзвукового оружия, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 594 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+7 623 / сут.
- Липецкая область подписала соглашение о сотрудничестве с Турцией
- СМИ: в США испугались наличия у России ядерной торпеды
- Мосгорсуд рассмотрит жалобу блогера Некоглая на экстрадицию в Молдавию
- Фигурантом дела о госизмене стал студент из Астрахани
- Нижегородский губернатор заставил магазин снизить цены на «Доширак»
- В России приостановили продажи кукурузы после отравления людей
- Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов попал под польские санкции
- Иран согласился на визит МАГАТЭ в ноябре
- Столтенберг: Не все в НАТО согласны с поддержкой Украины
- Кудрин заявил о снижении ВВП России в 2022 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru