Аналитик Меркурис: «Орешник» вызовет невообразимые разрушения
Новейшая российская ракета «Орешник» вместе с другими традиционными ракетными системами станет грозным оружием, сообщил в своем блоге на YouTube британский военный аналитик Александр Меркурис.
Он назвал эти системы ужасающими. Альтернативные ракетные системы с другими типами боеголовок, которые могут использоваться вместе с «Орешником» станут отличным дополнением для поражения военных объектов противника.
Эксперт указал, что удар «Орешником» сначала уничтожит все оборонительные сооружения и укрепления. Затем альтернативной системой будет уничтожен персонал, работающий на объекте. В совокупности это вызовет «невообразимые разрушения».
Ранее стало известно, что британская территория практически беззащитна от возможной атаки с применением баллистических ракет без ядерного заряда — таких, как российский «Орешник», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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