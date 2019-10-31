Американцы нашли способ уничтожить «Буревестник» Путина

«В качестве меры противодействия подобным угрозам аналитики предлагают назначить в Пентагоне ответственного за принятие ключевых решений, касающихся системы командования, контроля, боевого управления и связи в области, затрагивающей оборону против гиперзвукового оружия», — говорится в сообщении.

Еще одной мерой станет развертывание в космосе датчиков, которые будут отслеживать крылатые ракеты и «Буревестник». Кроме того, предлагается включить в борьбу с российским и китайским оружием союзников США - Великобританию, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, а также Израиль, разместив на территории этих государств перехватчики ракет, пишет Ura.ru.

Впервые о супероружии «Буревестник» президент Владимир Путин заявил в марте 2018 года. По словам главы государства, радиус действия ракеты неограничен, а траектория полета может быть «непредсказуемой», что делает «Буревестник» практически неуязвимым «как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО».

Ранее в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что «Буревестник» не будет применяться в реальной войне. «Буревестник» по своей концепции, это совершенно безумная идея, которая применения в реальной войне найти вряд ли сможет. Второй момент - техническое исполнение ракеты «Буревестник», если оно вообще возможно, будет стоить бешеных денег России. Поэтому когда мы говорим о «Буревестнике», то надо понимать, что эти вещи лежат где-то на уровне фантастики, которая не очень нужна в современных вооруженных силах РФ. Эта система никому не нужна. Я даже не знаю, для чего она может быть нужна», - заявил он.

