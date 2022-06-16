Лавров оценил угрозы Киева нанести удар по Крымскому мосту

Он также вырази уверенность, что все подобные планы непременно потерпят крах.

«Ну, вы знаете, у нас, всё-таки армия ответственная и все эти угрозы берутся на заметку, дыма без огня не бывает, и я убежден, что все эти планы потерпят полный крах», - заключил министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимаются российскими военными, сообщает RT.

