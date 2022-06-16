Лавров оценил угрозы Киева нанести удар по Крымскому мосту

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью НТВ заявил, что все угрозы украинской стороны в отношении Крымского моста берутся на заметку.

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Он также вырази уверенность, что все подобные планы непременно потерпят крах.

«Ну, вы знаете, у нас, всё-таки армия ответственная и все эти угрозы берутся на заметку, дыма без огня не бывает, и я убежден, что все эти планы потерпят полный крах», - заключил министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимаются российскими военными, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияКрымский МостУкраинаМИД РФСергей Лавров
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