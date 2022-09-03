СМИ: В Пентагоне создали рабочую группу для ускорения поставок оружия союзникам
Пентагон создал рабочую группу для ускорения поставок вооружений союзникам США. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
По данным газеты, рабочая группа была создана американским Минобороны в августе для изучения проблемы неэффективности многомиллиардных поставок оружия в другие страны. В состав группы вошли высокопоставленные официальные лица.
Источники отмечают, что цель рабочей группы — добиться, чтобы вооружение поступало в руки союзников и партнеров Вашингтона быстрее, чем ранее.
Как указывает Wall Street Journal, выявление проблем в поставках оружия стало более актуальным на фоне напряженности в отношениях США и Китая, а также ситуации на Украине.
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