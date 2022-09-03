СМИ: В Пентагоне создали рабочую группу для ускорения поставок оружия союзникам

По данным газеты, рабочая группа была создана американским Минобороны в августе для изучения проблемы неэффективности многомиллиардных поставок оружия в другие страны. В состав группы вошли высокопоставленные официальные лица.

Источники отмечают, что цель рабочей группы — добиться, чтобы вооружение поступало в руки союзников и партнеров Вашингтона быстрее, чем ранее.

Как указывает Wall Street Journal, выявление проблем в поставках оружия стало более актуальным на фоне напряженности в отношениях США и Китая, а также ситуации на Украине.





