Американский беспилотник упал в Румынии

Министр обороны Румынии Василе Дынку в эфире телеканала «Digi24» заявил, что недалеко от авиабазы Кампиа Турзи упал американский беспилотник MQ-9 Reaper.

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По его словам, военные из США использовали данный БПЛА для тренировки, в Румынии эти дроны применяют для наблюдения и обучения.

«Повреждений не было, он упал примерно в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы, в безлюдной местности, жертв не было. Американцы делают первый анализ», - добавил Дынку.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Киев закупит ещё 200 беспилотных летательных аппаратов в рамках программы «Армия дронов».

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ТЕГИ:ВВС СШАРумынияБеспилотники
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