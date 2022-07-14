Американский беспилотник упал в Румынии

По его словам, военные из США использовали данный БПЛА для тренировки, в Румынии эти дроны применяют для наблюдения и обучения.

«Повреждений не было, он упал примерно в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы, в безлюдной местности, жертв не было. Американцы делают первый анализ», - добавил Дынку.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Киев закупит ещё 200 беспилотных летательных аппаратов в рамках программы «Армия дронов».