Украина объявила о создании «армии дронов»
Киев закупит ещё 200 беспилотных летательных аппаратов в рамках программы «Армия дронов». Об этом в пятницу заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, сообщают РИА Новости.
«На Украине должна появиться своя «армия дронов» для помощи ВСУ. Генштаб Украины и платформа United24 собирают деньги на проект по приобретению 200 БПЛА для воздушной разведки, которые могут летать до 24 часов на расстояние 160 километров», - рассказал министр.
По словам Федорова, для этого необходимо будет произвести обучение украинских операторов.
Он также подчеркнул, что основной задачей беспилотников станет патрулирование всей линии фронта и украино-российской границы.
Ранее американский президент Джо Байден рассказал о военной помощи Украине, которую оказывают 50 стран.
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