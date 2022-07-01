Украина объявила о создании «армии дронов»

Киев закупит ещё 200 беспилотных летательных аппаратов в рамках программы «Армия дронов». Об этом в пятницу заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, сообщают РИА Новости.

«На Украине должна появиться своя «армия дронов» для помощи ВСУ. Генштаб Украины и платформа United24 собирают деньги на проект по приобретению 200 БПЛА для воздушной разведки, которые могут летать до 24 часов на расстояние 160 километров», - рассказал министр.

По словам Федорова, для этого необходимо будет произвести обучение украинских операторов.

Чехия намерена передать Украине беспилотники для разведки

Он также подчеркнул, что основной задачей беспилотников станет патрулирование всей линии фронта и украино-российской границы.

Ранее американский президент Джо Байден рассказал о военной помощи Украине, которую оказывают 50 стран.

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