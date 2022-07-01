Украина объявила о создании «армии дронов»

Киев закупит ещё 200 беспилотных летательных аппаратов в рамках программы «Армия дронов». Об этом в пятницу заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, сообщают РИА Новости.

«На Украине должна появиться своя «армия дронов» для помощи ВСУ. Генштаб Украины и платформа United24 собирают деньги на проект по приобретению 200 БПЛА для воздушной разведки, которые могут летать до 24 часов на расстояние 160 километров», - рассказал министр.

По словам Федорова, для этого необходимо будет произвести обучение украинских операторов.