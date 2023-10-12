Американские военные не будут спасать израильских пленных
Заместитель советника главы Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что власти США не рассматривают участие американских военных в операциях по спасению израильских пленных.
В интервью телеканалу NBC он пояснил, что в секторе Газа трудно действовать и при разработке возможных операций по освобождению возникает много вопросов.
Он также подчеркнул, что помощь Израилю окажут американские эксперты.
«США направили экспертов в регион для консультаций с израильскими коллегами и предоставления помощи в рамках усилий по освобождению заложников», - заключил Файнер.
Ранее глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания исключил возможность каких-либо переговоров об израильских пленных до окончания боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru