Движение ХАМАС опровергло сообщения о переговорах с Израилем по обмену пленными

По его словам, информация о том, что Катар обсуждает с представителями ХАМАС вопрос освобождения пленных израильских женщин и детей в обмен на освобождение 36 палестинских женщин и детей, не соответствует действительности.

«Сейчас не время говорить о переговорах по какой-либо сделке, будь то пленные или другое», - указал Бадран, отметив, что в настоящее время ХАМАС «защищает население путем борьбы с израильской армией».

Ранее израильские СМИ заявили, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом предупредил, что Тель-Авив вынужден начать наземную операцию в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».