Движение ХАМАС опровергло сообщения о переговорах с Израилем по обмену пленными

Представитель движения ХАМАС Хусам Бадран опроверг появившиеся в СМИ сообщения о якобы переговорах с Израилем по обмену пленными, сообщает РИА Новости.

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По его словам, информация о том, что Катар обсуждает с представителями ХАМАС вопрос освобождения пленных израильских женщин и детей в обмен на освобождение 36 палестинских женщин и детей, не соответствует действительности.

«Сейчас не время говорить о переговорах по какой-либо сделке, будь то пленные или другое», - указал Бадран, отметив, что в настоящее время ХАМАС «защищает население путем борьбы с израильской армией».

Ранее израильские СМИ заявили, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом предупредил, что Тель-Авив вынужден начать наземную операцию в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ахмет Закоут
ТЕГИ:ВойнаПленныеИзраильХамас

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