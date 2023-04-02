Американские пилоты F-35 пожаловались на обманный маневр ЗРК С-300 на границе России

Пилоты стелс-истребителей США F-35 столкнулись с обманным маневром российских ЗРК С-300 при патрулировании воздушного пространства около российских границ. Об этом сообщает AirForceTimes.

Уточняется, что американские F-35 не могут идентифицировать объекты вокруг. Это связазно с тем, что комплексы ПВО снабжены цифровыми возможностями избегания обнаружения.



«Мы видели SA-20 (название С-300 в НАТО — прим. НСН), мы знали, что это SA-20, но мой истребитель не мог его идентифицировать», — цитирует RT командира 388-го истребительного крыла ВВС США полковника Крейга Андрле.



По словам полковника Брэда Башора, пилоты F-35 не фиксировали провокаций со стороны Военно-воздушных сил России и Белоруссии в хоже патрулирования.



«Никакого прямого взаимодействия и ничего непрофессионального с обеих сторон», — приводит его цитату Газета.ru.

Ранее глава Минобороны страны Мариуш Блащак заявил, что в распоряжении Польши слишком мало современных истребителей, чтобы делиться ими с Украиной.





