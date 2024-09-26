Алаудинов заявил, что Зеленскому придется подписать безоговорочную капитуляцию

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден подписать безоговорочную капитуляцию, считает командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов. Об этом он заявил в Telegram-канале.

Генерал-майор отметил, что украинские войска оказались в очень тяжелом положении на разных участках фронта, им приходится отступать. Если такая ситуация сохранится, Зеленский «в конечном итоге окажется перед выбором, что ему надо будет подписывать безоговорочную капитуляцию».

Алаудинов добавил, что Вооруженные силы РФ уверенно двигаются вперед. Армия России укрепляется и планирует пойти дальше.

Ранее командир «Ахмата» рассказал, что российские войска пресекли попытки ВСУ улучшить позиции и занять высоты в приграничье Курской области, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаВСУВооруженные Силы РФ

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