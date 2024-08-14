Алаудинов заявил, что ВСУ не контролируют Суджу

Украинские силы не контролируют город Суджа в Курской области. Об этом заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Алаудинов: Цель операции ВСУ в Курской области – захват АЭС в Курчатове

По словам генерал-майора, в Судже находятся подразделения Минобороны РФ. В городе ежедневно идут боестолкновения.

«Противник не может сказать, что он полностью контролирует Суджу, потому что он ее реально не контролирует», — подчеркнул Алаудинов в эфире Первого канала.

Накануне доверенное лицо врио губернатора Курской области сообщило, что в регионе нет сплошной линии фронта, а Суджа находится под контролем российских военных, напоминает 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВСУМинобороныКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры