Алаудинов заявил, что ВСУ не контролируют Суджу
Украинские силы не контролируют город Суджа в Курской области. Об этом заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
По словам генерал-майора, в Судже находятся подразделения Минобороны РФ. В городе ежедневно идут боестолкновения.
«Противник не может сказать, что он полностью контролирует Суджу, потому что он ее реально не контролирует», — подчеркнул Алаудинов в эфире Первого канала.
Накануне доверенное лицо врио губернатора Курской области сообщило, что в регионе нет сплошной линии фронта, а Суджа находится под контролем российских военных, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru