Алаудинов заявил, что ВСУ не контролируют Суджу

По словам генерал-майора, в Судже находятся подразделения Минобороны РФ. В городе ежедневно идут боестолкновения.

«Противник не может сказать, что он полностью контролирует Суджу, потому что он ее реально не контролирует», — подчеркнул Алаудинов в эфире Первого канала.

Накануне доверенное лицо врио губернатора Курской области сообщило, что в регионе нет сплошной линии фронта, а Суджа находится под контролем российских военных, напоминает 360.ru.

