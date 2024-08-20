Алаудинов: ВС России остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе

Российские военные остановили продвижение украинских сил в Суджанском районе Курской области. Об этом заявил в беседе с РИА Новости замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Остановлен противник, продвигавшийся на Суджанском направлении», — заявил генерал-майор.

Алаудинов подчеркнул, что ведется «планомерное уничтожение» остановленных сил ВСУ. По его словам, на этом участке украинским военным противодействуют бойцы «Ахмата», 2-й бригады спецназа, 810-й бригады морской пехоты, 30-го полка.

Ранее ВС России остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУВооруженные Силы РФ

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