Алаудинов: ВС России остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе
Российские военные остановили продвижение украинских сил в Суджанском районе Курской области. Об этом заявил в беседе с РИА Новости замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Остановлен противник, продвигавшийся на Суджанском направлении», — заявил генерал-майор.
Алаудинов подчеркнул, что ведется «планомерное уничтожение» остановленных сил ВСУ. По его словам, на этом участке украинским военным противодействуют бойцы «Ахмата», 2-й бригады спецназа, 810-й бригады морской пехоты, 30-го полка.
Ранее ВС России остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru