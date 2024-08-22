Алаудинов заявил, что Россия обречена на победу в СВО

«Мы с вами должны осознанно для себя сделать вывод окончательно, раз и навсегда, что Россия обречена на победу... Нет никаких других вариантов, кроме как выиграть», — подчеркнул генерал-майор.

По его словам, Россия — «войско, за которым стоит Всевышний».

Ранее Алаудинов высказал мнение, что СВО завершится в ближайшие два-три месяца, напоминает Ura.ru.

