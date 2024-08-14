Алаудинов: ВСУ задействовали в Курской области более 11 тысяч человек

Украинские войска задействовали более 11 тысяч бойцов при атаке на Курскую область. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов в Telegram-канале.

Алаудинов: Цель операции ВСУ в Курской области – захват АЭС в Курчатове

Генерал-майор указал, что ВСУ планировали 11 августа захватить атомную электростанцию в Курчатове. Алаудинов обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

«Ваши одиннадцать тысяч шестьсот или девятьсот человек и то количество танков и техники, которое было задействовано, задачу не выполнили», — подчеркнул Алаудинов.

Командир «Ахмата» добавил, что ресурс, который «более-менее был на ходу», Киев забросил «в топку», откуда ВСУ не выберутся.

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ФОТО: РИА Новости
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