Алаудинов: ВСУ сменили тактику в Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сменили тактику в Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России Апты Алаудинов.
По его словам, вместо централизованных попыток наступления, ВСУ «начинают давить со всех щелей» и «пытаются раздернуть нас».
Несмотря на это, Алаудинов подчеркнул, что ситуация остается под контролем.
Ранее военный волонтер Роман Алехин сообщил, что россияне начали получать смс-рассылки с предложением о вывозе своих родственников из Курской области за деньги, отмечает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru