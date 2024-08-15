Алаудинов: ВСУ сменили тактику в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сменили тактику в Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России Апты Алаудинов.

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По его словам, вместо централизованных попыток наступления, ВСУ «начинают давить со всех щелей» и «пытаются раздернуть нас».

Несмотря на это, Алаудинов подчеркнул, что ситуация остается под контролем.

Ранее военный волонтер Роман Алехин сообщил, что россияне начали получать смс-рассылки с предложением о вывозе своих родственников из Курской области за деньги, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьУкраинаВСУ

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