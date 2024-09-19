Алаудинов заявил об освобождении курских сел Николаево-Дарьино и Дарьино
Российские военные освободили населенные пункты Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области. Об этом заявил накануне заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
«Вчера бойцы наших российских подразделений зашли в Николо-Дарьино, зачистили его... взяли под контроль», — отметил генерал-майор.
Алаудинов добавил, что днем позже было взято под контроль село Дарьино.
Ранее российская армия освободила населенный пункт Украинск в Донецкой Народной Республике, напоминает Ura.ru.
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