Российские военные освободили населенные пункты Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области. Об этом заявил накануне заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Вчера бойцы наших российских подразделений зашли в Николо-Дарьино, зачистили его... взяли под контроль», — отметил генерал-майор.

Алаудинов добавил, что днем позже было взято под контроль село Дарьино.

Ранее российская армия освободила населенный пункт Украинск в Донецкой Народной Республике, напоминает Ura.ru.

