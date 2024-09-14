Алаудинов сообщил о дезорганизации в рядах ВСУ

Пленные военные ВСУ рассказывают о «полной дезорганизации» в рядах украинской армии. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Алаудинов: ВСУ несут потери в Курской области

По его словам, украинские бойцы пытаются убежать с российской территории.

«Большие проблемы у них с едой, водой, обеспечением. Они все жалуются повально на это. Ну и в общей сложности... у них уже потихоньку душок-то перестает, как говорится, присутствовать», — отметил генерал-майор.

По словам Алаудинова, российские военные планомерно уничтожают противника. Так, бойцами «Ахмата» за сутки было уничтожено несколько единиц украинской техники. Также ВСУ понесли серьезные потери на суджанском направлении.

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ФОТО: РИА Новости
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