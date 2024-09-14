Алаудинов сообщил о дезорганизации в рядах ВСУ

По его словам, украинские бойцы пытаются убежать с российской территории.

«Большие проблемы у них с едой, водой, обеспечением. Они все жалуются повально на это. Ну и в общей сложности... у них уже потихоньку душок-то перестает, как говорится, присутствовать», — отметил генерал-майор.

По словам Алаудинова, российские военные планомерно уничтожают противника. Так, бойцами «Ахмата» за сутки было уничтожено несколько единиц украинской техники. Также ВСУ понесли серьезные потери на суджанском направлении.

