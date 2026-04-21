«При Тиме Куке Аpple стала одной из самых значимых компаний в мире, это говорят и цифры, капитализация. Он умножил все показатели значительно, что является достижением. Тим Кук – один из самых эффективных управленцев в современном понимании. Но есть мнение, что при нем компания утратила рок-н-ролл в технической составляющей, которая была при Стиве Джобсе. Джон Тернус – это как раз человек из мира "железа", он должен вернуть это состояние, инновационные решения и прочее. Мы как потребители можем говорить, что хотели бы более прорывных инноваций, но все-таки пост генерального директора – это позиция про коммерцию, выручку и прибыль. С этой точки зрения Тим Кук со своей задачей справился просто блестяще. Сегодня рынок технологий в целом не на той стадии, чтобы ждать фундаментальных изменений. Это не проблема Кука или компании, это проблема индустрии», - объяснил он.

По его словам, ждать новых решений и продуктов сразу не стоит, так как у корпорации дорожная карта уже распланировала на несколько лет.

«После Стива Джобса не сразу началась эра Тима Кука, поэтому и эра Тернуса тоже начнется не в сентябре и даже не через год. Такие компании дорожную карту размечают на долгие годы вперед. Уже есть понимание, каким будет iPhone 19, 20 и так далее. Поэтому надо будет запастись терпением, какие-то изменения мы заметим сразу, но новые продукты и решения появятся сильно позже. Интересных продуктов ждать точно стоит. Из решений Тима Кука тоже есть что вспомнить – это и Apple Watch, и AirPods, и более мелкие новшества», - добавил собеседник НСН.

Кук присоединился к Apple в марте 1998 года, а в 2011-м возглавил корпорацию. На пост генерального директора его рекомендовал лично Стив Джобс перед своим уходом в отставку.

