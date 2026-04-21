Бельгия выделила 100 млн евро на закупку у США оружия для Киева

Бельгия направит еще 100 млн евро на закупку оружия для Украины у США. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Максим Прево, передает РИА Новости.

«Бельгия решила выделить дополнительно 100 миллионов евро на программу PURL», - указал глава МИД.

Кроме того, Прево выразил надежду, что после выборов в Венгрии Евросоюз сможет разблокировать кредит Киеву на 90 млрд евро и очередной пакет санкций в отношении России.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить поставки оружия Украине, чтобы заставить европейских союзников присоединиться к операции по принуждению Ирана к возобновлению работы Ормузского пролива.

