Алаудинов прокомментировал задержание Шапиро

Он указал, что относится к этому спокойно. Алаудинов отметил, что обвинительного приговора в суде пока не прозвучало.

Командир напомнил, что Шапиро неоднократно оказывал помощь бойцам на линии боевого соприкосновения в виде автотранспорта, устройств РЭБ, связи, обмундирования.

Ранее стало известно, что Алаудинова попытались отравить с помощью пропитанного ядовитыми веществами письма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

