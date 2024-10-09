Алаудинов прокомментировал задержание Шапиро
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов прокомментировал в Telegram задержание адвоката Дениса Шапиро, который работал над делом о его отравлении в 2023 году.
Он указал, что относится к этому спокойно. Алаудинов отметил, что обвинительного приговора в суде пока не прозвучало.
Командир напомнил, что Шапиро неоднократно оказывал помощь бойцам на линии боевого соприкосновения в виде автотранспорта, устройств РЭБ, связи, обмундирования.
Ранее стало известно, что Алаудинова попытались отравить с помощью пропитанного ядовитыми веществами письма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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