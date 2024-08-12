Алаудинов сообщил о рекордных потерях ВСУ на Курском направлении
Украинские военные понесли рекордные потери на Курском направлении. Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Такого количества уничтоженного противника в день у нас не было ни разу за все СВО», — написал генерал-майор в своем Telegram-канале.
Как уточнил Алаудинов, за минувшие сутки «Ахмат», 2-я бригада спецназа и ССО Минобороны уничтожили в районе Мартыновки и Суджанского направления танк, семь БТР-БМП, 13 различных боевых бронированных машин, девять пикапов, грузовой автотранспорт и микроавтобус, пишет Ura.ru. Кроме того, было ликвидировано орудие Д-30, станция радиоэлектронной разведки «Пластун» и «огромное количество» бойцов ВСУ.
Ранее Минобороны сообщило, что с 6 августа украинская сторона потеряла на Курском направлении до 1350 военных, напоминает RT.
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