Алаудинов: Отряд спецназа «Ахмат» находится в Курской области
8 августа 202401:01
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил в Telegram, что находится в Курской области, как и один из отрядов «Ахмата».
«Потихоньку мы уже здесь нарастились, будем делать свое дело на благо нашего государства», — сказал он, отметив, что «ничего критического не произошло».
«Пытается продвигаться, наращивает все свои силы, которые он освободил от белорусской границы», — подчеркнул командир.
До этого Алаудинов заявил, что спецоперация выйдет на финишную прямую через несколько дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru