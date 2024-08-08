Алаудинов: Отряд спецназа «Ахмат» находится в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил в Telegram, что находится в Курской области, как и один из отрядов «Ахмата».

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«Потихоньку мы уже здесь нарастились, будем делать свое дело на благо нашего государства», — сказал он, отметив, что «ничего критического не произошло».

«Пытается продвигаться, наращивает все свои силы, которые он освободил от белорусской границы», — подчеркнул командир.

До этого Алаудинов заявил, что спецоперация выйдет на финишную прямую через несколько дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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