Алаудинов: Отряд спецназа «Ахмат» находится в Курской области

«Потихоньку мы уже здесь нарастились, будем делать свое дело на благо нашего государства», — сказал он, отметив, что «ничего критического не произошло».

«Пытается продвигаться, наращивает все свои силы, которые он освободил от белорусской границы», — подчеркнул командир.

До этого Алаудинов заявил, что спецоперация выйдет на финишную прямую через несколько дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

