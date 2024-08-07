В США заявили, что Киев не уведомлял Вашингтон о вылазке в Курской области

США поддерживают контакт с Украиной относительно недавнего вторжения украинских сил в Курскую область, однако рассматривают эти действия как суверенное решение Киева. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

В то же время он воздержался от ответа на вопрос о том, использовались ли американские вооружения во время операции ВСУ в районе Курска и переадресовал этот запрос в Пентагон.