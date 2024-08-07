В США заявили, что Киев не уведомлял Вашингтон о вылазке в Курской области

США поддерживают контакт с Украиной относительно недавнего вторжения украинских сил в Курскую область, однако рассматривают эти действия как суверенное решение Киева. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

В то же время он воздержался от ответа на вопрос о том, использовались ли американские вооружения во время операции ВСУ в районе Курска и переадресовал этот запрос в Пентагон.

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Представитель Госдепартамента также отметил, что Киев не предупредил Вашингтон о намерении начать военные действия на территории России заранее. Тем не менее, в США считают, что такое развитие событий не является чем-то необычным.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5:30 утра подразделения ВСУ численностью до одной тыс. человек начали наступление в Курской области. По его словам, их продвижение вглубь российской территории было остановлено, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьДиверсияСШАУкраина

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